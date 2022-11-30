تحذير روسي صيني.. هل تتجاوز واشنطن الخطوط الحمراء؟

في خضم تصاعد مقومات صراع شامل تدور الأسئلة عن القوة النووية لكل دولة..

وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة تفادي إي صدام بين القوى النووية حتى ولو كان باستخدام أسلحة تقليدية، في رسائلَ واضحة إلى القوى الغربية التي تسعى للتصعيد بشتى الطرق، والتي حسب لافروف أيضا، تراجعت مكانتُها على المستوى العالمي ما قد يدفع بالحلف إلى اتخاذ قرارات عدائية وغيرِ مسؤولة تجاه الأمن العالمي وبما في ذلك روسيا خاصة أن واشنطن تراقب وتحذر من تنامي القوة النووية في روسيا والصين والتي قد تصل في الأخيرة حتى 1500 رأس نووي في عام خمسة وثلاثين فيما تحض الصين واشنطن على التوقف عن تقويض الاستقرار العالمي..

فلأين تسير القوى النووية وما هي الحدود التي يجب على الجميع أن يقف عندها؟

كيف تنظر واشنطن لتنامي التعاون الروسي الصيني؟

وما مصير أوكرانيا وتايوان التي تُستخدمان أوراق ضغط وفتيل صراع من قبل واشنطن؟