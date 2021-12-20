تحذير دولي.. هل ينتشر "أوميكرون" سريعاً بالعالم؟

كالنار في الهشيم، هكذا تتسع رقعةُ انتشار المتحور الجديد أوميكرون الذي بات يقض مضجع العالم مع وصوله لنحو تسعين دولة من بينها بلدان عربية.

ومع دق المتحور ناقوس الخطر، كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أن سلالة أوميكرون تنتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا وتصيب المطعمين ومن تعافوا من المرض، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة وضع حد لهذا الوباء في نهاية العام المقبل.

فما الأسباب التي تقف وراء اجتياح أوميكرون لدول العالم؟ وهل من مخرج قريب من هذا النفق المظلم؟