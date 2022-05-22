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تحذير دولي.. هل يمكن احتواء جدري القردة؟

الصحة

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فرض حجر صحي في بلجيكا على المصابين بجدري القردة يعيد المخاوف من أن تكون المآلات مشابهة لما عاشه العالم بعد أن غير فيروس كورونا المفاهيم الطبية ووضعها أمام تحديات صعبة للغاية

في المقابل تصدر تطمينات من منظمة الصحة العالمية التي أكدت عدم تسجيل أية حالة وفاة بسبب جدري القرود لكنها حذرت من سرعة انتشاره حيث سجلت اثنتين وتسعين حالة مؤكدة في أربع عشرة دولة لحد الآن

ما واقعية المقارنة بين جدري القرود وكورونا؟ وكيف يمكن احتواؤه قبل أن يصبح وباء عالميا؟

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