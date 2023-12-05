تحذير خليجي تركي.. وقف حرب إسرائيل على غزة ومنع أقلمتها

قمة قادة مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في قطر حذرت من مخاطر توسع الصراع في الشرق الأوسط وأكدت على وحدة الموقف تجاه القضية الفلسطينية بأمرين: إنهاءُ الاحتلال وحلُ الدولتين.

وخلال القمة شدد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على أنه من العار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة، مشيرا إلى أن مبدأ الدفاع لا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة حسب وصفه، فيما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي حضر القمة أيضا جدد استهداف نتنياهو بعد وصفه بمجرم حرب وقال إنه يخاطر بمستقبل المنطقة بأسرها من أجل حساباته السياسية

- فما الذي يمكن أن يُبنى على مخرجات القمة وما هي أدواتُ الضغط على إسرائيل لتنفيذها؟

- وما دلالاتُ مشاركة أردوغان في قمة خليجية؟

- وهل فعلا يتجه الصراع نحو التوسع؟





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