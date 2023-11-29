تحذير حوثي.. صواريخ فاحتجاز سفن إسرائيل ثم..

طالب وزراء خارجية دول مجموعة السبع الحوثيّين في اليمن بالإفراج عن طاقم السفينة التجارية جالكسي ليدر المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي والتي احتجزتها الجماعة في البحر الأحمر

قبل عدة أيام بالإضافة للتوقف الفوري عن تهديد النقل البحري.

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول أميركي لوكالة أسوشيتد برس أن الهجوم الذي شنه الحوثيون على السفينة يشير إلى تلقيهم تدريبا على يد جيش محترف، يمكن أن يكون قوات إيرانية.

فكيف تنظر جماعة أنصار الله إلى هذه التهديدات الغربية الأخيرة؟ وما قدرة الحوثيين على مواصلة استهداف وضرب الأهداف الإسرائيلية في المنطقة؟

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف في هذه الحلقة من برنامج نيوز ميكر الناطق باسم جماعة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام.

أبرز تصريحات الناطق باسم حركة أنصار الله اليمنية لـRT:

الهدنة في غزة تمثل مطالب المقاومة الفلسطينية

الأهداف الإسرائيلية في الحرب على غزة لم تتحقق

تبادل الأسرى بالشكل الذي أرادته المقاومة الفسلطينية هو انتصار كبير لها

نأمل أن يكون هناك اتجاه لوقف إطلاق نار دائم في غزة

إسرائيل وضعها صعب في هذه الحرب وهناك فشل عسكري واضح

من المستحيل القضاء على حماس رغم كل الدعم الغربي لإسرائيل

لن نقبل بالقضاء على حماس

المقاومة الفلسطينية ستنتصر لأنها صاحبة قضية محقة

احتجاز سفينة غالاكسي ليدر شكلت ضغطا على إسرائيل بعد تأكيد الشركات الإسرائيلية أنها لن تمر عبر البحر الأحمر

المياه الاقتصادية اليمنية تمثل أهمية كبرى بالنسبة لكل الدول التي تريد العبور عبر البحر الأحمر

نشكر ونثمن دور المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية

ننسق مع قوى المقاومة في إطار محور المقاومة لدعم الشعب الفلسطيني

ليس لإيران علاقة بما يجري في فلسطين وليس لها علاقة بخطواتنا

نشكر إيران على دعمها لقوى المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق

الشعب اليمني طالب الحكومة والجيش بمساندة الشعب الفلسطيني

القمة العربية لم تخرج بمخرجات تلبي تطلعات الشعوب العربية لمساندة الشعب الفلسطيني

على الدول العربية والإسلامية مساندة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني

العدو الإسرائيلي فتح هذا الصراع وعليه أن يتحمل تبعات هذا الصراع

مستعدون لتحمل نتائج الخطوات التي نقوم بها لدعم ومساندة المقاومة في فلسطين

خطواتنا القادمة يحددها القادة العسكريون اليمنيون في الميدان

خطواتنا العسكرية تدريجية والخيارات المقبلة ستكون بناء على تطورات الأوضاع

وصلت مسيراتنا وصواريخنا الباليستية إلى إيلات

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