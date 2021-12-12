تحذير إيراني لإسرائيل في حال شنها هجوما.. ما خيارات تل أبيب؟

في الآونة الأخيرة لا تكف إسرائيل عن التصريح أنها ستوجه ضربة عسكرية لإيران وأنها تستعد لذلك بالتدريبات العسكرية والجولات السياسية وأنها لا تسمح، ولا تقبل، وغيرها من اللاءات في ظل الفشل في التوصل إلى اتفاق حتى الآن في فيينا وتأكيد مجموعة السبع أنها لن تسمح هي الأخرى لإيران بامتلاك السلاح النووي..

- فما مدى جدية إسرائيل وقدرتها على التحرك منفردة في منطقة كثر فيها أعداؤها؟

- لو كانت إسرائيل قادرة بالفعل على توجيه الضربة لنفذتها صامتة دون جعجعة السلاح وهي التي تتدرب منذ عقود على ذلك.. يتساءل كثيرون؟

- في المقابل ماذا عن إيران المحاصرة برفض سياسي على أقل تقدير واتهامات لها بانها تهديد للأمن الدولي والإقليمي مع تزايد قدراتها العسكرية وتهديداتها بزوال إسرائيل في حال العمل العسكري؟

نتابع التفاصيل بعد قليل.

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