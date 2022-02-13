تحذير إثيوبي.. هل يطول انتظار مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة؟

بعد فترة من الصمت وانشغال أديسا أبابا في حرب تيغراي عادت التصريحات الاثيوبية من جديد بخصوص ملف سد النهضة..

وزير إثيوبي دعا مصر والسودان لعدم التمسك بموقفهما بشأن سد النهضة، مشيرا إلى أن الإثيوبيين لا يستطيعون الانتظار إلى ما لا نهاية وأنهم يتوقعون الضوء الأخضر لاستخدام مواردهم.. تصريحات تتماهى مع ما قاله آبي أحمد قبل أسابيع، ودعوته القاهرة والخرطوم لتغيير خطابهما.. يأتي ذلك في ظل الحديث عن احتمالات الملء الثالث للسد دون إتفاق مع دولتي المصب.. مصر أعربت عن استعدادها لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عشرة أشهر وأنها مازلت تصر على اتفاق ملزم يحفظ مصالح جميع الأطراف خاصة بعد تولي السنغال رئاسة الاتحاد الافريقي والحديث عن عودة الدور الامريكي في هذا الملف...

فما هي فرص التوصل الى اتفاق بين دول حوض النيل؟

Your browser does not support audio tag.