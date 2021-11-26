تحذيرات وقيود صارمة بسبب المتحور الجديد.. لماذا القلق الدولي؟

بات المتحور الجديد أو أوميكرون كما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية مثار قلق وجدل عالمي مدفوع بالتقارير القادمة من مختبرات جنوب إفريقيا حيث اكتشف لأول مرة، مركز الاستجابة الوبائية في بريتوريا أشار إلى وجود مجموعة غير عادية من الطفرات، أنتجت فيروسا مختلفا جذريا عن فيروس ووهان الصينية.

هذه التقارير التي تزامنت مع بدء موجة رابعة في بعض البلدان دفعت المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض لرفع مستوى التحذير إلى عال جدا، فيما أعلنت العديد من الدول وقف الرحلات الجوية مع بلدان جنوب القارة الأفريقية.

من جانبها شهدت أسواق الأسهم الرئيسية حول العالم خسائر قوية، خلال تعاملات يوم الجمعة، وسط ارتباك المستثمرين وخشيتهم من عودة القيود الوبائية الصارمة.

فما حجم المخاطر الصحية والاقتصادية المتوقعة من ظهور المتحور الجديد؟