تحذيرات من كارثة إنسانية بغزة.. صمت دولي على القصف الإسرائيلي
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مليون فلسطيني يواجه خطر التهجير القسري الذي تدفع إسرائيل إليه بكل الوسائل بداية بتشديد الحصار على القطاع وحرمان سكانه من الكهرباء والماء مرورا بالقصف المتواصل
ووصولا إلى الدعوة لإخلاء المنازل وعدم العودة إليها إلا بأمر لا يعلم الغزيون متى سيأتي، كارثة إنسانية حذر منها الأمين العام للأمم المتحدة وسط اتهامات تطال الهيئة بالتخاذل وانتهاج نظام غير عادل تفرضه واشنطن وهو ما تسعى موسكو لتصحيحه عبر مشروع قانون تقدمه لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة
نناقش بالتفاصيل كيف يمكن تدارك تفاقم الكارثة الإنسانية؟ وما حقيقة وقوف واشنطن ضد إصرار القاهرة فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية؟