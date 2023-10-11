تحذيرات من حرب شاملة.. معارك فصائل غزة وإسرائيل تتدحرج

تصعيد ميداني مع مواصلة المعارك والقصف الاسرائيلي العشوائي وحديث عن قرب شن إسرائيل لعملية برية، يتزامن ذلك مع تدحرج سريع للجبهة الشمالية مع لبنان نحو مزيد من التوتر،

وإرتباك إسرائيلي واضح أدى الى إصدار إنذار خاطئ بوجود اختراق جوي.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من التداعيات الخطيرة للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي مؤكدا ضرورة تجنب استهداف المدنيين من الجانبين، وقال إن حل القضية الفلسطينية لن يحدث دون حسم المسائل المحورية، بما فيها إنشاءُ دولةٍ فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا فشلَ سياسةِ الولايات المتحدة في هذا المف، وأن روسيا بإمكانها المساهمةُ في حل القضية..

جامعةُ الدول العربية دعت الى ضبط النفس واستئناف المفاوضات،، محذرة من أن استمرار غيابِ آفاقٍ سياسية حقيقية لتحقيقِ السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تأجيجِ الصراع وزيادةِ التوتر والعنف.. فما هي ماآلات التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط ؟ وما دلالات إرسال الولايات المتحدة حاملتي طائرات الى المنطقة؟

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