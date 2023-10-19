تحذيرات من تصعيد إسرائيل في غزة.. مقدمة لنشوب حرب إقليمية

لا هدنة تلوح في الأفق ومخاوف من توسع حرب غزة لشمل الإقليم كله بعد رفض مساعي التهدئة التي قادتها موسكو واستمرار واشنطن في دعم لا محدود لتل أبيب

أكدت طهران أنه سيؤدي لمزيد من التصعيد وأمام ما يقرأ على انه تلويح إيراني بدخول الحرب يعلن البنتاغون انه اعترض صواريخ قبالة سواحل اليمن يرجح انها كانت تستهدف إسرائيل بينما يتحضر جيشها لاجتياح القطاع قريبا



هل يخلط حلفاء إيران الحسابات في المنطقة ؟ أم ان الخطط الإسرائيلية ستنفذ بغطاء أمريكي؟ وأي دور عربي لوقف استهداف المدنيين في غزة؟

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