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تحذيرات لنتنياهو من تفجر الأوضاع في الضفة.. كيف سيتعامل معها؟

أخبار العالم العربي

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي وعدداً من كبار الضباط حذروا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أن الأوضاع في الضفة الغربية ومدنها على شفا الانفجار..

وذلك بسبب حالة الاحتقان الناجمة عن الضائقة الاقتصادية وعدم إدخالِ العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وقد تؤول الأمور إلى انتفاضةٍ جديدة وجبهةٍ إضافية، سيكون على إسرائيل التعامل معها بقوة كبيرة.. وقد اشترك  في توجيه هذا التحذير العديد من الجهات الأمنية، بما فيها جهاز الأمن العام والاستخبارات الداخلية الشاباك...
ورغم معاناة الاقتصاد الاسرائيلي من النقص الحاد في العمالة بسبب منع العمال الفلسطينيين وتجنيد الاسرائيليين ضمن قوات الاحتياط  فإن بنيامين نتنياهو لم يطرح مقترح السماح بعودة العمال الفلسطينيين الى إسرائيل بسبب خلافات بين وزراء الحكومة الأمنية بما في ذلك من مؤيدي الاستيطان المتشددين الذين يقولون إن القيام بذلك سيشكل تهديدا كبيرا..

فما وجاهة التحذيرات الأمنية الإسرائيلية المتكررة من حالة الاحتقان في الضفة الغربية؟ وما هي خيارات حكومة  نتنياهو في التعامل في الوضع؟

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