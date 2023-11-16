تحذيرات لإسرائيل.. وقف حرب غزة قبل تحديد مستقبلها السياسي

كشفت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدر في البيت الأبيض وجود هوة في المواقف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب الوضع الإنساني ومستقبل الحكم في قطاع غزة.

ويخشى المسؤولون الأمريكيون حسب ذات المصادر مضي إسرائيل في تجاهل توصيات واشنطن بالحرص على الحد من استهداف المدنيين.

هذا وتعمق الخلاف مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين رفض أي اقتراح لإعادة احتلال غزة أو إقامة منطقة عازلة، في تعقيب على تصريحات لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن تولي الادارة الأمنية في غزة بعيدا عن أي دور للسلطة الفلسطينية.

بدورها طرحت دول أوروبية مقترحات بشأن تولي الأمم المتحدة أو حلف الناتو لإدارة قطاع غزة.

فما هي أبعاد وتبعات الخلاف بين واشنطن وتل أبيب؟ وهل لذلك أي تأثير على الخطط الإسرائيلية لما بعد الحرب في غزة؟

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