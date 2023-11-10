تحذيرات لإسرائيل.. وقف الحرب على غزة وعدم تهجير الفلسطينيين

دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى إيقافِ الحرب في غزة ووقفِ التهجير القسري للفلسطينيين، وشدد على إدانةِ المملكة لما يشهده قطاع غزة من اعتداءٍ عسكري،

واستهدافِ المدنيين، وانتهاكاتٍ للقانون الدولي والإنساني حسب قوله..

وفي السياق أجرى أميرُ قطر مباحثاتٍ في القاهرة مع الرئيسِ المصري، في خضم جولةٍ قادته أيضا الى الإمارات.. حراك دبلوماسي عشيةَ قمةٍ عربية طارئة تعقد هذا السبت في الرياض.. فما هي خيارات الدول العربية في التعامل مع تصاعد الحرب، والانتهاكاتِ الفظيعةِ ضد الفلسطينيين في قطاع غزة؟

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