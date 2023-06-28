تحديات عدة تواجه لبنان.. أبرزها انتخاب رئيس

تاريخ النشر:28.06.2023 | 18:35 GMT | أخبار العالم العربي
ضيف الحلقة محمد وسام المرتضى، وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.
أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتظاهرة يخطط منظموها لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك.
انتشر فيديو كـ"النار في الهشيم" على موقع تويتر بين أوساط الأمريكان والمستخدمين الغربيين، لمجموعة من الفتيات الروسيات يحتفلن بتخرجهن مع الشباب على أنغام أغنية "أنا روسي".
وجه رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصياغة بيان يدين ممارسات السلطات السويدية، التي رخصت احتجاجا يتخلله حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.
قطع خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بثا مباشرا لمؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، على قناة "فينيكس" التلفزيونية الألمانية.
قال أستاذ علم الأحياء في جامعة تكساس الأمريكية إنه طرد من الجامعة بعد محاضرة حول كيفية تحديد الجنس بواسطة كروموسومات X و Y.
يزور الرئيس فلاديمير بوتين مدينة دربند في داغستان الروسية اليوم 28 يونيو، لبحث قضايا التنمية السياحية في منطقة شمال القوقاز.
كان يمكن في أكثر من مناسبة للرصاصتين اللتين أشعلتا جحيم الحرب العالمية الأولى ألا تنطلقا، كما لو أن العناية الإلهية تعطي الفرصة تلو الأخرى كي لا تشتعل الحرب.
أفرجت السلطات المصرية عن رجل الأعمال الشهير رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، حيث نشرت صورة مع بعض أفراد أسرته بعد خروجه من السجن.
وجه أحمد الفضالي، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الاستقلال، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه لا ينبغي على الحلف الاستهانة بروسيا والتقليل من شأنها عقب محاولة التمرد المسلح الفاشلة التي قامت بها قوات "فاغنر" ليلة السبت الماضي.
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.
نفت مصادر رسمية سورية لـ RT وجود أية نشاط حالي لشركة "فاغنر" على أراضي البلاد.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي حررها، وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية حسب نشرة وزارة الدفاع اليومية.
تحدثت الخبيرة الاقتصادية المصرية حنان رمسيس عن إعلان ألمانيا إبرام صفقة مع البنك المركزي المصري حول مبادلة ديون مصرية بقيمة 54 مليون يورو.
نفذ سويدي متطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.
علق الخبير الاستراتيجي المصري والمشرف على مركز "آفاق" للدراسات اللواء محمد الغباشي، على تحذير دراسة إسرائيلية من أن سباق التسلح في الشرق الأوسط يهدد الأمن القومي الإسرائيلي.
كشف مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعرض الأخير للتوبيخ في إحدى المرات من قبل رئيس موظفيه، بعد أن تفوّهه بتعليق جنسي عن ابنته إيفانكا.
اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اجتماع لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في ولاية ماريلاند أن الصين تواجه مشاكل خطيرة للغاية.
نشر المحامي المصري أحمد أبو العلا ماضي، صورا تجمع رجل الأعمال الشهير رجب السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور، مع بعض أفراد أسرته بعد خروجه من السجن.
بعد ثلاثة عقود من البحث، ومع بعض العون من لدن كمبيوتر عملاق، اكتشف علماء الرياضيات أخيرا مثالا جديدا لعدد صحيح خاص يسمى رقم Dedekind (الرقم العقدي).
يوجد في العالم أكثر من 8 آلاف نوع من العنب بين أسود، وأبيض، وأخضر، وأحمر وألوان أخرى، ولكن أي عنب أكثر فائدة للصحة ولماذا، وهل يفضل أكل العنب ببذوره أم بدونها؟
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخازن وقود ومقرات قيادة لقوات كييف وتكبيدها أكثر من 670 قتيلا بينهم مرتزقة، بضربات صاروخية دقيقة على عدة محاور.
أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في اتصال هاتفي مع الرئيس فلاديمير بوتين، عن دعمه للقيادة الروسية في حماية الشرعية والقانون في البلاد، على خلفية محاولة التمرّد المسلح.
واصل مؤشر واردات مصر من السيارات تراجعه المستمر منذ منتصف العام الماضي 2022، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات سيارات الركوب نحو 72 مليونا، و890 ألف دولار حتى مارس الماضي.
أكد أحد علماء المستقبل أن أجهزة الواقع المعزز التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستمنح البشر قوى خارقة لاكتشاف الأكاذيب وقراءة مشاعر الآخرين.
يحتفل العالم الإسلامي اليوم الأربعاء بعيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي المسلمون عامّة وقادة صلاة العيد.
كشفت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل جديدة عن انتحار الملياردير جيفري إبستين الذي توفي بالسجن في نيويورك في أغسطس 2019 قبل أن يحاكم بتهمة استغلال القاصرات جنسيا.
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الدولة الروسية لا علاقة لها بمشاريع أو نشاط مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة في إفريقيا.
أفادت مراسلة RT أن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا العصيان ورفض الخدمة حتى يتم وقف التشريعات القضائية.
تعتبر ممارسة النظافة الجيدة أمرا حيويا عندما يتعلق الأمر بمنع الروائح التي قد تأتي من التعرق وتراكم الأوساخ على الجلد.
أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه هدد رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بوقف المفاوضات التي دارت بينهما خلال ساعات التمرد. في حال مقتل أي مدني روسي.
رويدا رويدا تتكشف المعلومات وتظهر الحقائق حول التمرد الفاشل في روسيا الذي وُئد في مهده قبل أن تغرق البلاد بدماء أبنائها كما أرادوا لها حسب تصريحات الرئيس الروسي..
يتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن زلات اللسان، ليكمل ما بدأه منذ شهور طويلة بمصافحة الهواء وتعثر خطواته على المباشر، واليوم زلة لسانه عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحتلال العراق.
علق المتحدث باسم الرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وسرده لوقائع محاولة التمرد المسلحة وحيثيات وساطته.
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن وفدا يضم مسؤولين في نادي الهلال السعودي يتواجد حاليا في باريس لحسم صفقة التعاقد مع أحد نجومي سان جيرمان.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية صورة سيلفي تجمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهنئا المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى.
كشفت وسائل الإعلام عن هوية الشاب الذي قتلته الشرطة الفرنسية بدعوى عدم امتثاله لأوامرها، وقالت إنه من أصول عربية وعمره 17 عاما.
حسم الأزهر الجدل المثار حول أن الأضحية لا تقتصر على الأنعام، بل يستطيع المسلم أن يضحي بكل ما هو مذبوح، مثل الدجاجة أو الديك أو أي طير.
شغلت مجموعة "فاغنر" أو من يسمونهم أحيانا "الموسيقيين" أو "الأوركسترا" عناوين وسائل الإعلام العالمية بعد محاولتها التمرد المسلح في 24 يونيو.
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار جديد، يعيد 80٪ من الشعر لمرضى الثعلبة.
هنأ الرئيس فلاديمير بوتين مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك، وأشاد بدور المسلمين في روسيا بتعزيز السلم الأهلي والطائفي والحفاظ على القيم الأسرية في البلاد.
علق أستاذ هندسة الطرق والنقل عبد الله أبو خضرة، على مشروع القطار السريع لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تستعد البلاد لاستلام أول قطار سريع في تاريخها نوفمبر المقبل.
قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون، إنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية حكم على نظام كييف بالفشل والخسارة أمام روسيا.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في روسيا، على خلفية تصريحات السفير الإسرائيلي في أوكرانيا.
كشف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو فحوى المفاوضات التي أجراها لوقف التمرد المسلح الذي أعلنه مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين في الـ24 من يونيو.
كشف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف عن سبب اختيار شرفة الكرملين الحمراء لإلقاء الرئيس فلاديمير بوتين كلمته أمام العسكريين ورجال الأمن، الذين شاركوا في إحباط محاولة التمرّد المسلح.
أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانا، اليوم الثلاثاء، تحذر فيه المصريين من نية أوكرانيا إحداث كارثة نووية كبرى.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لثور هائج وهو يصول ويجول في شوارع العاصمة السعودية الرياض.
أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برجال الأمن والجيش الروسي الذين تصدوا للتمرد المسلح الذي حاولت تنفيذه مجموعة "فاغنر" في الـ24 من يونيو الحالي.
علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على اجتماع الدول النووية الخمس في القاهرة على مستوى الخبراء مؤخرا.
نفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في جنين، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن تبني مثل هذه الأعمال يكون من خلال مواقع القسام الرسمية.
اعتبر الرئيس البولندي أندريه دودا، المعلومات المتعلقة بانتقال عدد من مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس بأنها "إشارات سلبية للغاية" بالنسبة لبلاده.
قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن عملاء المخابرات الأمريكية يقتربون من موظفي البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في الشوارع ويعرضون التعاون.
ألزمت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية المطاعم بالتخلي عن صناعة البيتزا في أفران الفحم، للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
أجرى علماء روس من المعهد المشترك للبحوث النووية مع نظرائهم من جامعة المنصورة المصرية، دراسة عينات صخرية من مناجم الذهب في صحراء مصر الشرقية.
تحدث رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي سمير فرج لـRT عن خطة تسليح الجيش المصري، وسبب قلق إسرائيل إزاء حصول مصر على أسلحة جديدة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يوم 30 ديسمبر 2006، الموافق لعيد الأضحى آنذاك.
يتبادر إلى الذهن كلما ذكر اسم مايك تايسون وجه متجهم بملامح قاسية، وأسنان تقطع طرف إذن في حلبة ملاكمة مضاءة تحيط بها جموع غفيرة من المتابعين المتحمسين.
حذر مركز العمليات الميدانية برئاسة أمن الدولة السعودي اليوم الأربعاء، من كل ما من شأنه أن يمس ويهدد الأمن ويثير الريبة والاشتباه.
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه لن يمنع المواطنين البيلاروسيين من الانضمام إلى مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، لكن عليهم أن يفهموا الخطر المميت لمثل هذا العمل.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يستعدون لتسليم أسلحتهم الثقيلة لقوات الجيش الروسي في منطقة العملية الروسية في أوكرانيا.
قرر مشجع برازيلي أن يورث بعد مماته كل ما يملك لنيمار، للتعبير للنجم البرازيلي عن حبه وعشقه.
حرص النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، على تهنئة متابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى الأربعاء.
تمكن أطباء روس من إنقاذ حياة سيدة بأعجوبة بعد أن اخترقت رقبتها حربة مخصصة لصيد السمك.
أفادت قناة "سي إن إن" بأن الاستخبارات الأمريكية جمعت معلومات مفصلة ودقيقة عن خطط مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين قبل تمرده، لكنها لم تكشف عنه للحلفاء.
أغلق نادي النصر السعودي صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الدولي المغربي حكيم زياش من نادي تشيلسي حسبما أكد خبير سوق انتقالات اللاعبين، الإيطالي فابريزيو رومانو.
أعربت السفارة السعودية لدى القاهرة اليوم الثلاثاء، عن خالص العزاء والمواساة لشعب مصر الشقيقة في ضحايا حادثة انهيار مبنى محافظة الإسكندرية.
أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه من مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية عند إشارة مرور في محيط باريس الليلة الماضية.
أعلنت حكومة إسرائيل اليوم الثلاثاء أنها صادرت ملايين الدولارات من العملات المشفرة من حسابات أرسلت أو تلقت أموالا في مخططات تمويل مزعومة للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني.
أظهر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مالك منصة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قدرات عالية في القتال خلال تمرنه مع منافس يحمل الحزام الأسود في رياضة جيو جيتسو.
تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد" حول تغير ملحوظ في سياسة الصين الخارجية.
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا شيئ يخشاه من مقاتلي "فاغنر"، وأن خبرتهم القتالية ستكون مفيدة للجانب البيلاروسي.
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن بلاده "تريد إنشاء حضارة جديدة للغد" من خلال مشروع نيوم.
دان جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بشدة "العمل الدنيء" الذي استهدف القرآن الكريم في السويد بأول أيام عيد الأضحى.
أشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، على الحجاج شخصيا لدى زيارته مشعر منى.
قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إنه في حال لم تنجح أوكرانيا في ساحة المعركة في الأسابيع القليلة المقبلة، فإنها ستخسر أراضيها لسنوات عديدة.
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأثره بمقتل مراهق على أيدي الشرطة قالت وسائل الإعلام إنه من أصل جزائري، ودعت الحكومة إلى التهدئة بعد ليلة طويلة من المواجهات في ضواحي باريس.
يستعد الخبراء الروس لاختبار مسيرة انتحارية جديدة قادرة على التحليق 25 كم، أخطر من الصاروخ.
تساءل المذيع الأمريكي المعروف تاكر كارلسون عن السبب في حالة الحرب مع روسيا، وعن الأسباب المنطقية التي يمكن أن تبرر ذلك.
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو ملفت لنجم منتخب مصر الأول لكرة القدم محمد النني وهو يؤدي مناسك الحج في السعودية.
كشف المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم أليو سيسيه، مصير نجم "أسود التيرانغا" ساديو ماني، في ظل الأنباء القوية عن تلقيه عروضا مغرية للانتقال للدوري السعودي.
صرح قائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، بأن الأوامر التي صدرت من قبل الإدارة الروسية بعدم إطلاق النار على متمردي "فاغنر" منعت إراقة دماء الأخوة الروس.
تعهدت كرة القدم الإيطالية بتكثيف جهودها ضد معاداة السامية، ولاسيما بحظر ارتداء الرقم 88 الذي يرمز إلى التحية النازية الشهيرة "هايل هتلر" التي يرددها النازيون الجدد.
تمرد "فاغنر" المسلح: ما الذي حدث ولِمَ انتهى العصيان بسرعة؟ كيف ستقارب قيادة روسيا مخلفات التمرد؟
أعلنت شركة CTG الصينية عن بناء أكبر توربين رياح بحري في العالم باستطاعة تصل إلى 16 ميغاواط، قبالة ساحل مدينة فوجيان جنوب شرق البلاد.
أعرب عدد كبير من زعماء العالم العرب والأجانب عن وقوفهم مع القيادة الروسية في خطواتها لإحباط التمرّد المسلح، بينهم ولي العهد السعودي، وأمير قطر، ورؤساء الإمارات وتركيا وإيران.
اعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تدرك أن "الناتو" لن يعرض عليها عضويته في هذه المرحلة "في ظل استمرار القتال".
استذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تلقيه نسخة من القرآن هدية، في مدينة دربند الروسية، جريمة الإقدام على حرق المصحف، وقال: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين أخوتنا".
سجلت الكاميرا في منطقة خوتر لينينا في مدينة كراسنودار الروسية لحظة مروعة حيث ضربت صاعقة برق رجلا أثناء جريه في موقف للسيارات، فمات فورا، حسبما جاء في بيان شرطة كراسنودار.
أظهر استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني Ifo أمس الثلاثاء، أن المعنويات في صناعة التصدير في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، قد تدهورت بشكل ملحوظ في يونيو 2023.
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بخصوص التوصل إلى اتفاق مع مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، أنه ليس وسيطا، ولكنه مشارك في الأحداث مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
اكتشف الباحثون نوعا نادرا من النخيل يزهر ويثمر بالكامل تقريبا تحت الأرض، وفقا لما ذكرته ورقة بحثية نشرت في مجلة PALMS.
تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة، وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة ستكون الأهم في التاريخ، معتبرا أن البلاد في حالة انهيار.
قال مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية، إن الوزارة تتابع مع شركة سيمنز الألمانية تصنيع القطارات المقرر تشغيلها على خطوط مشروع القطار السريع بين المحافظات.
دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تقنين العقاقير القائمة على الماريغوانا، وقال إنه يتعين إنتاج هذه الأدوية في البلاد.
خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن مازحا إنه "باع العديد من أسرار الدولة" و"الكثير من الأشياء المهمة للغاية".
عندما يتعلق الأمر بأفضل سن لإنجاب الأطفال، فإن هناك "النطاق الأنسب"، وفقا للباحثين، يمتد تسع سنوات للنساء.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو أرسلت طائرة للولايات المتحدة للعودة بأفراد من البعثة الدبلوماسية أتموا فترة إقامتهم المحددة بثلاث سنوات.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وهو يؤدي مناسك الحج، برفقة اللاعب الدولي الفرنسي ولاعب نادي الاتحاد السعودي نغولو كانتي.
أدى حوالي 200 ألف مسلم صلاة عيد الأضحى في مساجد العاصمة الروسية موسكو، 105 آلاف منهم في مسجد موسكو الكبير.
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