تحالف روسي صيني هندي.. اقتصاد دون دولار

جولة نحو الشرق قادت وزير الخارجية الروسي إلى الصين والهند، كانت أبرز نتائجها تطوير آليات للتبادل بالعملات الوطنية، وهو ما يسمح بتجاوز قيود الدولار،

سيرغي لافروف جدد خلال الزيارة اتهاماته للغرب باستخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا، وهو ما ظهر خلال القمة الأوروبية الصينية التي جرت في جو شديد التوتر حسب وصف رئيسة المفوضية الأوروبية حيث حملت تحذيرات لبكين من أي دعم قد تقدمه لموسكو

ما أهمية التقارب الروسي مع الصين والهند في ظل العقوبات الغربية؟ وكيف تتابع واشنطن تأكيدات بكين أنها والناتو السبب الاول في الأزمة الأوكرانية؟