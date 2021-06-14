تحالف روسيا والصين يقلق الناتو.. ما السبب؟

نحو وجوب التصدي لروسيا والصين، هكذا شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في ختام قمة الناتو ببروكسل الذي أكد أن موسكو وبكين تتحديان القانون الدولي

مضيفًا أن علاقات الحلف مع الطرفين وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.



ستولتنبرغ الذي أشار إلى انفتاح الحلف على الحوار مع موسكو ضمن مجلس روسيا -الناتو لتفادي التصعيد غير المتوقع، كشف في المقابل أن قادة الحلف اتفقوا على تعزيز المناورات المشتركة مع أوكرانيا وجورجيا، هذا فضلًا عن توجه جديد للتعامل مع التهديدات السيبرانية.

هجوم ستولتنبرغ الأكبر انصب على الصين حيث قال إنها تتوسع في امتلاك رؤوس نووية وأسلحة متطورة، مشيرًا إلى أن طموحتها المعلنة و سلوكها المتواصل يشكل تحديا لأساس النظام الدولي المستند لقواعد.

فما هي رسائل قمة الناتو وكيف تفهم عند الطرفين الروسي والصيني؟ كيف سيؤثر المسار الذي سيسلكه الحلف تجاه موسكو وبكين على المنظومة الدولية؟ وما هي تبعات ما جرى على قمة الرئيسين الأمريكي والروسي المنتظرة في جنيف؟

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