تحالف روسيا والصين الاستراتيجي.. ما سبب الغضب الأمريكي؟

مرحلة غير مسبوقة من التوافق وصلت إليها العلاقات الروسية الصينية تكللت بزيارة مهمة للرئيس فلاديمير بوتين لبكين أكد خلالها روح الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين بوصول حجم التبادل التجاري بينهما مئة وأربعين مليار دولار وارتفاع حجم إمدادات الغاز الروسي للصين إلى ثمانية وأربعين مليار متر مكعب سنويا، من جانبه شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على جهود الطرفين لحماية مصالحهما وهو ما تجسد في بيان مشترك جدد دعم الصين للمطالب الروسية بضمانات أمنية ملزمة في وقت يحتد فيه النقاش مع الغرب بشأن توسع الناتو شرقا

كيف تتلقى الولايات المتحدة الرسائل الروسية الصينية المشتركة؟ وما تداعياتها على الأزمة الأخيرة بين موسكو والغرب؟