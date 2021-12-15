تحالف روسيا والصين الاستراتيجي.. ما الرسائل لإدارة بايدن والناتو؟

جبهة موحدة في مواجهة الضغوط الغربية، هذا هو العنوان الأهم لقمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ التي تبرز أهمية التنسيق بين الطرفين وتأثيره في الاستقرار الدولي.

نتائج القمة التي لخصها بيان الكرملين أكدت على دعم بكين لمبادرة موسكو بتقديم ضمانات أمن لها من قبل حلف الناتو، فيما شدد الطرفان في الوقت نفسه على أن اتفاقية أوكوس تقوض نظام منع الانتشار النووي، وتزيد التوتر في المنطقة، وفي الجانب الاقتصادي يتفق الرئيسان على إنشاء آلية مالية مستقلة بين بلديهما.

فما هي الإشارات الروسية الصينية من وراء هذه القمة المستعجلة؟ ثم ما الإطار الذي يمكن أن يتعاطى به الطرف الغربي مع مخرجات هذه المباحثات؟

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