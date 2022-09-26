تحالف اليمين يحكم إيطاليا.. أوروبا إلى أين؟

فاز تحالفُ أحزب يمين الوسط في الانتخابات التشريعية الإيطالية بحصوله على نحو 44 بالمئة من أصواتِ الناخبين،

حزب أخوة إيطاليا بقيادة جيورجيا ميلوني حصل على النسبةِ الأعلى من الأصوات ما يرشحها لتكون أول امرأة في إيطاليا تشكل الحكومة..

التحالف السياسي اليميني الذي يضم بالإضافة الى حزب إخوة إيطاليا، أحزاب رابطة الشمال بقيادة ماتيو سالفيني، وفورزا إيطاليا بقياة سلفيو برلسكوني وحركة خمسِ نجوم بقيادة جوزيبي كونتي.. يثير فوزه حالة من القلق الغربي خوفا من أن تعطل الحكومة الإيطالية الجديدة التوافق في صفوف الاتحاد الأوروبي، وأن تكون صوتا معارضا لسياسات بروكسل التي لا تخدم المصالح الوطنية المحلية على غرار رئيس سياسات الوزراء الهنغاري فكتور أوربان.. فإلى أين تتجه أوروبا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب و صعود أحزاب اليمين الرافضة لسياسات بروكسل؟

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