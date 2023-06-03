تحالفات بحرية لإيران مع دول خليجية.. ما مصير نفوذ واشنطن؟

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، عن قرب تشكل تحالفات إقليمية ودولية جديدة في المنطقة..

وفي مقابلة صحفية أضاف المسؤول الإيراني أنه سيتم تشكيل تحالف بين البحرية الإيرانية والسعودية والإماراتية والعراقية وغيرها من دول المنطقة بعد وصولها لقناعة بأن الحفاظ على الأمن الإقليمي يجب أن يتم من خلال التعاون والتنسيق المتبادل.

في هذا السياق توقع المسؤول الإيراني أن تغادر القوات الأجنبية المنطقة لأن وجودها لن يكون مبررا بعد تولي التحالفات الجديدة السيطرة على مجالها الأمني.

تصريحات قائد البحرية الإيراني تأتي بعد أسابيع على إعلان الإمارات الانسحاب من قوة بحرية تتألف من أربع وثلاثين دولة بقيادة الولايات المتحدة تعمل على ضمان الأمن ومكافحة الارهاب في منطقتي البحر الأحمر والخليج.

فهل يسمح وضع العلاقات بين إيران ودول الجوار بنشوء تحالفات؟ وهل تستطيع دول المنطقة ضمان أمن الخليج بعيدا عن التنسيق مع الولايات المتحدة؟

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