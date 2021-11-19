تتار القرم: بيادق في لعبة الأمم المتحدة؟

الجلسة الأخيرة في اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة ناقشت وضع حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم.

مشروع القرار، الذي أُقِـرّ خلال الاجتماع، ضم لائحة طويلة تسجل على روسيا أنواع الانتهاكات لحقوق المواطنين كافةً. وخاصةً تتارَ القِـرْم المقيمين في هذه المنطقة.

"خطايا" روسيا – وَفق مُسَـوَّدة القرار - تبدأ بـ "التضييق على الحريات الدينية" وتمر عبْر "ممارسات التمييز ضد تتار القرم"، ولا تنتهي بـ "الاختفاءات القسرية والاعتقالات غير المبررة".

دعونا نفهم ما الذي يجري في شبه جزيرة القِرم، التي صوتت غالبية سكانها منذ سبع سنوات لمصلحة الانضمام إلى روسيا.





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