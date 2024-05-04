تأهب مصري.. الدفع بهدنة في غزة رغم تمسك إسرائيل باجتياح رفح
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تفاؤل مصري بقرب التوصل إلى اتفاق حول صفقة جديدة وتسريبات تتحدث عن موافقة حماس على المبادرة المصرية يعززها وجود رئيس الاستخبارات الامريكية وليم بيرنز في القاهرة من أجل إتمام الاتفاق
يأتي ذلك وسط إشارات واضحة لضغوط أمريكية لإتمام صفقة تبادل الرهائن بعد تصاعد الاحتجاجات الداخلية الرسمية والشعبية ضد إدارة بايدن، فهل تدفع هذه الظروف تجاه حل دائم أم سيحول دون ذلك الشيطان الذي يكمن في التفاصيل؟ وكيف يمكن فهم التصريحات الاسرائيلية حول اجتياح رفح في كل الأحوال؟
هذا ما نناقشه مع ضيف استديو القاهرة الدكتور محمد مرعي، كبير الباحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.