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تأكيد روسي.. دولة احتلال كإسرائيل لا يحق لها الدفاع عن نفسها

أخبار العالم

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دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط..

وقال نيبينزيا خلال كلمته أمام الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس بالصراع الحالي لأنها دولة احتلال.. ودعا أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء ومنح فرصة للوسطاء من أجل بدء العمل على حل دبلوماسي بما يشمل  تحرير المحتجزين..
وفي السياق  نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات في هدنة إنسانية مؤقتة.. تزامن ذلك مع وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الى المنطقة، في خضم المخاوف التي عبرت عنها واشنطن من تداعيات الصراع على مصالحها وعلاقاتها بالمنطقة.

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