"بيغ فارما" والسرطان. هل من حقيقة في نظريات المؤامرة حول الأمراض الورمية؟

ضيف برنامجنا اليوم يفغيني إيميانيتوف الطبيب الاختصاصي في علم الأورام..

الدكتور في العلوم الطبية، البروفيسور، عضو أكاديمية العلوم الروسية، رئيس قسم بيولوجيا الأورام في "مركز الطب الوطني للأبحاث العلمية بمعهد أبحاث الأورام" في سان بطرسبورغ.

يترأس يفغيني إيميانيتوف قسم علم الوراثة الطبية الجزيئية في جامعة سان بطرسبورغ الحكومية لطب الأطفال. وله ما يزيد على 326 عملا علميا، وخمسُ دراسات بحثية وحاز تسعَ براءات اختراع وشهادات حقوق التأليف.

أسهم مع زملائه في مركز علم الأورام بقسط بالغ الأهمية في دراسة أورام السرطان الوراثية. وكان لأبحاثه مع هذا الفريق فضل كبير في تبسيط التشخيص عند معالجة سرطان الثدي.

في هذه الحلقة من برنامجنا يحدثنا ضيفنا إيميانيتوف عن موقفه من العلاج البديل للسرطان وبعض نظريات المؤامرة حول هذه المسألة.