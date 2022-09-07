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بوتين يهدد.. هل يحدد الغرب سقف أسعار الطاقة؟

أخبار العالم

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته خلال منتدى الشرق الاقتصادي استحالة عزل روسيا من قبل أي طرف وقال إن روسيا لن تلتزم بعقود تصدير النفط والغاز في حال تحديد سقف للأسعار

وكشف بوتين عن اتفاقٍ بين موسكو وبكين لتبادل البضائع بالعملات الوطنية، مشددا على أن سياسات الغرب تقوض أسس النظام الاقتصادي العالمي، كما اتهم بوتين الغرب بتسخير صفقة الحبوب لمصلحته على حساب الدول الفقيرة.. رئيسة المفوضية الأوروبية قالت إن الاتحاد الاوروبي يقترح تحديد سعر للغاز الروسي، فكرة وصفها الرئيس بوتين بالغبية وستؤدي الى قطع الغاز والنفط الروسي عن أوروبا نهائيا ، والى مزيد من ارتفاع الأسعار، كاشفا أن روسيا ليست لديها مشكلة وستبيع نفطها وغازها في كل أنحاء العالم، وأن خطوطا جديدة من الأنابيب يتم بناؤها نحو الصين وجنوب شرق آسيا..

فهل تتراجع أوروبا عن قرار آخر من سلسلة قراراتها الانتحارية؟

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