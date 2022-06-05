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بوتين يهدد.. هل تدفع صواريخ الغرب لحرب شاملة؟

أخبار العالم

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توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا واحد" باستهداف مرافق لم تستهدفها القوات الروسية من قبل إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخَ بعيدة المدى.

وأضاف الرئيس أن واشنطن تزود أوكرانيا براجمات صواريخ لتعويض خسائرها العسكرية مشيرا إلى أن ذلك لن يُغير شيئا على أرضِ الواقع.. وأن إمدادات الأسلحة الغربية الإضافية ليس لها سوى هدف واحد، وهو إطالة أمد الصراع المسلح هناك إلى أقصى حد ممكن..

فهل توسع الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى دائرة الحرب الاوكرانية الى أهداف جديدة؟ وهل تتجاوز الحدود الأوكرانية؟

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