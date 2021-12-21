بوتين يهدد.. سنرد بشكل صارم على أي خطوات عدائية من قبل الناتو

روسيا سترد بشكل صارم على أي خطوات عدائية من قبل الناتو يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أكد أن قيام الولايات المتحدة بتسليح أوكرانيا وحثها على مواجهة روسيا يخلق تهديدات خطيرة للأمن القومي لبلاده، وبينما تصر موسكو على مطالبتها بضمانات قانونية من الغرب تتحدث الخارجية الأمريكية عن وجود قضايا غير مقبولة في المقترحات الروسية

كيف تقرأ واشنطن الرسائل الروسية ؟ وهل تبدو المفاوضات أقرب من أي تصعيد عسكري؟