بوتين يدعو.. هيئة أممية لمراقبة أمن البحار

بعد أيام من الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت"، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة افتراضية دعت إليها الهند بشأن أمن الملاحة البحرية الدولية، وفيها يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تشكيل هيكلية خاصة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم في المناطق البحرية، رؤية تتقاطع مع المبادرة الروسية لضمان أمن الخليج في نقطة جوهرية تتمثل بالاستناد الى القانون الدولي في حل النزاعات، والقناعة بعدم قدرة أي دولة منفردة على مواجهة هذا الخطر الذي يهدد الأمن العالمي بأسره، نبحث بالتفاصيل أفق هذه المبادرة والمواقف الاقليمية والدولية منها.

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