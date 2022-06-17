بوتين يحمل واشنطن مسؤولية أزمة الغذاء

حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدول الغربية مسؤولية أزمة الغذاء العالمية، قائلا إن العالم وصل إلى هذا الوضع نتيجة سياسات الدول الصناعية السبع الكبرى على مستوى الاقتصاد والسياسة.

ونفى الرئيس في الوقت نفسه أي علاقة للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالتضخم الذي تشهده أوروبا والذي تجاوز حسبه عشرين في المئة.

كما قال إن فرض حصار غربي على الاسمدة الروسية، سيؤدي الى انخفاضِ المحاصيل الزراعية وهو ما ينذر بالجوع حول العالم، مضيفا أن روسيا ستؤمن نقل الحبوب من الموانىء الأوكرانية شرط قيام كييف بتنظيفها من الألغام البحرية التي زرعتها ، كما تفتح موسكو ممرات جديدة عبر سكك الحديد وموانئ البحر الأسود وبحر قزوين لزيادة الصادرات الروسية.. الرئيس الروسي رجح في السياق ذاته، أن يصبح القمح الأوكراني أداة للدفع لقاء الأسلحة المقدمة لأوكرانيا متهما الولايات المتحدة بطبع مزيد من الأوراق النقدية لشراء لقمة عيش الفقراء عبر العالم.. فمن يتحمل مسؤولية أزمة الغذاء العالمية؟

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