بوتين يحمل أوروبا المسؤولية.. ما سبب ارتفاع أسعار الغاز؟

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية جديدة بنسبة خمسة وعشرين في المئة مع تسارع عملية الطلب

وسجلت الأسعار أرقامًا غير مسبوقة، وتجاوزت ألفًا وتسعَمئة وثلاثين دولارًا لكل ألف متر مكعب.

إلى ذلك أكدُ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أخطاءَ الأوروبيين، هي أبرزُ أسباب ارتفاعِ أسعار الغاز في أوروبا، مضيفًا أن روسيا ملتزمةٌ بعقود توريد الغاز الروسي إلى عملائها عبر أوكرانيا.

فمن يتحمل مسؤولية هذا الصعود المدوي للأسعار؟ وما تأثيراتُ الأزمة وتبعاتُها على المدى القريب والبعيد؟

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