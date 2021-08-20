بوتين يحذر.. يجب منع تفكك الدولة الأفغانية

منع تفكك أفغانستان ومتابعة ما إذا كانت طالبان ستلتزم بتعهداتها هي النقاط العريضة التي رسمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتعامل مع مستجدات الوضع في كابل خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشارة الألمانية في موسكو، أنجيلا ميركل لم تخف خيبة أملها من سيطرة طالبان على الأراضي الأفغانية مضيفة أن برلين ستضطر للتعامل معها من أجل إتمام عمليات الإجلاء وهو ما تقوم به واشنطن أيضا حسب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرغم من تأكيده على شروط قاسية ستفرض على طالبان قبل الاعتراف بها

فهل تنجح العواصم الغربية في فرض شروط لم تستطع فرضها حتى بتواجدها العسكري في أفغانستان؟