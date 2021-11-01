بوتين يحذر.. واشنطن تنشر صواريخها بأوروبا

رغم جولات الحوار للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي وتجنب خروج التوتر بين موسكو وواشنطن عن السيطرة، تمضي الولايات المتحدة في اتخاذ خطوات تصعيدية على الأرض، تحذر موسكو من تداعياتها..

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فبعد مطالبة الولايات المتحدة بعودة خمسة وخمسين دبلوماسياً روسياً إلى بلادهم، أرسلت الولايات المتحدة مدمرة "بورتر" الصاروخية إلى مياه البحر الأسود بالتزامن مع اتهامات من الخارجية الروسية لها بمحاولة دفع دول حلف الناتو المطلة على البحر الأسود لانتهاج سياسات صدامية.

في هذا الاتجاه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خطط واشنطن لنشر صواريخَ متوسطةِ المدى في أوروبا.. مشيرا إلى أنها تُمثل تهديدا لروسيا سيتم التعامل معه بالشكل المناسب.

فما مسار التوتر المهيمن في ظل مؤشرات على احتمال عقد قمة جديدة بين الرئيسين بوتين وبايدن قبل نهاية العام؟