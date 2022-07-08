بوتين يحذر من عواقب وخيمة بسبب عقوبات الغرب

عواقب وخيمة وكارثية على سوق الطاقة العالمية حذر منها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما لو استمر الغرب باستخدام سياسة العقوبات،

وشدد بوتين على أن محاولة الأوروبيين استبدال موارد الطاقة الروسية ستُفضي إلى زيادة الأسعار، مشيرا إلى ضرورة استعداد شركات الطاقة الروسية للحظر النفطي من جانب الاتحاد الأوروبي

في السياق صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة تحاول إجبار العالم بأسره على التخلي عن مصادر الطاقة الرخيصة