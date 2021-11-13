بوتين يحذر.. مناورات الناتو في البحر الأسود تشكل تحديا خطيرا لروسيا

حذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من خطورة إجراء الولايات المتحدة وحلفاءها مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود... مشيرا إلى أن استخدام الطيرانَ المزودَ بالأسلحةِ القتاليةِ الاستراتيجية خلالَ التدريبات تَحدٍ خطيرٌ بالنسبة لروسيا، وشدد بوتين على أن موسكو لن تُصعِدَ الوضعَ في المنطقة ولن تقابل خطوات حلف الناتو بذات الأسلوب.

رئيس أركان الجيش البريطانيا الجنرال نيك كارتر من جانبه أشار إلى تجاوز التوتر بين الغرب وروسيا مستويات الحرب الباردة، محذرا من إمكانية اندلاع حرب بالصدفة نظراً لغياب العديد من الأدوات الدبلوماسية التقليدية.

ومع استمرار التوتر المتصاعد على الحدود البولندية البيلاروسية أفاد المتحدث باسم قوات الأمن البولندية بمقتل جندي في حادث إطلاق نار عرضي باستخدام أسلحة بولندية على حدود بيلاروس