بوتين يحذر.. ما هدف واشنطن من جر موسكو للحرب؟
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تأكيد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الغرب تجاهل مطالب روسيا الرئيسية بشأن الضمانات الأمنية، ليضيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد اتصال جمعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يمكن وصف الرد الأمريكي بالسلبي، من جانب آخر حل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف في إطار ما تقول لندن إنه دعم لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المزعوم في وقت تتحدث واشنطن عن عدم ترجيحها لحتمية حدوثه
هل يستمر المسار الديبلوماسي بالرغم من تصرفات غربية تقول موسكو انها تتناقض مع الحوار ؟
وما الذي يمكن أن يحققه لمنع تفاقم الاوضاع ؟
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