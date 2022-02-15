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بوتين يحذر.. ما مصير انضمام أوكرانيا للناتو؟

أخبار العالم

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تصر على أن يتم البت في إغلاق موضوع توسع حلف الناتو الآن وليس في المستقبل،

إعلان بوتين جاء خلال رده على تصريح المستشار الألماني أولاف شولتس بعد مباحثات في موسكو بأن منح أوكرانيا العضوية في حلف شمال الأطلسي ليس على جدول الأعمال.
بموازاة ذلك وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحملة التي يشنها الغرب حول غزو روسي مزعوم لأوكرانيا بأنها إرهاب إعلامي.. مشيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي زبيغنيو راو في موسكو إلى أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن هو الفهم المشترك للبنية الأمنية.
فما هي فرص حسم ملف توسع الناتو نحو الشرق؟ وما خلفيات ما تعتبره موسكو تهويلا وهستيريا غربية حول غزو روسي مزعوم؟.

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