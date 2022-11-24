بوتين يحذر.. ما سبب فشل الغرب بوضع سقف لأسعار النفط والغاز؟

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

مؤكدًا أن هذه الخطوة تتعارض مع مبادئ السوق وستكون لها عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا في حديث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أن العمل القائم في إطار أوبك بلس هو الذي ساعد على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وفيما يشدد الكرملين أن روسيا لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي، فشلت في الوقت نفسه دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على موقف موحد بشأن تسقيف سعر الغاز الطبيعي.

فما التداعيات الخطيرة التي قد تحملها المساعي الرامية إلى وضع سقف لسعر النفط والغاز الروسييين؟

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