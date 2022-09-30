بوتين يحذر.. لن نخضع لقواعد الغرب المزورة

بين روسيا والغرب تتعمق الهوة حد الشقاق حسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أفرد جانبا كبيرا من خطاب ضم الأراضي المحررة،

لاستعراض ملامح المواجهة مع سياسات الاستعمار الغربي الجديدة، عرض استعان فيه بوتين بالسردية التاريخية للمواجهة على حدود روسيا التاريخية منذ عهد القياصرة، مرورا بمحاولات غربية لإعادة النظر في منظومة القيم والأخلاق وفرض نمط غربي للحياة على العالم..

وصولا إلى تنصل الغرب من المعاهدات والمواثيق الضابطة لأسس العلاقات بين روسيا والمنظومة الغربية.

فهل باتت القطيعة بين روسيا والغرب نهائية؟ وما تبعات ذلك على النظام العالمي؟

Your browser does not support audio tag.