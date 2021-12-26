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بوتين يحذر.. لدينا خيارات عدة للرد في حال رفض الناتو تقديم ضمانات أمنية لنا

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رد موسكو على توسع الناتو شرقا يعتمد على توصيات سيقدمها الخبراء العسكريون الروس يقول الرئيس فلاديمير بوتين مع التأكيد على أن المقترحات الأمنية الروسية تهدف إلى التوصل لحل دبلوماسي بضمانات قانونية، مقترحات كشف المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف عن إشادة الصين بها بشدة، في وقت يُنتظر تأكيد روسي على مقترح حلف الناتو لعقد اجتماع في الثاني عشر من يناير المقبل 

كيف تتلقى واشنطن والناتو رسائل موسكو ؟ وهل تنجح القنوات الدبلوماسية في خفض التوتر؟

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