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بوتين يحذر.. لا منتصر في أي حرب نووية

أخبار العالم

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لا منتصر في أي حرب نووية يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تأكيده أن موسكو تدعم التكافؤ والأمن الشامل بالنسبة لجميع أعضاء المجتمع الدولي،

 على الجانب الآخر تقول واشنطن إنها مستعدة للتفاوض مع موسكو على وجه السرعة بشأن إطار للحد من الأسلحة الاستراتيجية، ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة التي تنتهي صلاحيتها سنة ألفين وستة وعشرين.
كيف يُقرأ الخطاب الأمريكي وهل يكون محاولة للتهدئة؟ وما إمكانية أن تثق موسكو في شراكة لا يمكن التنبؤ بمواقف الطرف الآخر فيها؟

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