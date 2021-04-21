بوتين يحذر.. لا تتجاوزوا خطوط موسكو الحمر

روسيا سترد بحزم على أي استفزازات تهدد أمنها.. هكذا قال الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه أمام الجمعية الاتحادية الروسية، محذرا من أن بلاده لن تسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمر..

كما كشف بوتين في خطابه عن خطط لتحديث القدرات النووية الروسية بنسبة تتجاوز ثمانيةً وثمانينَ في المئة بنهاية العام الحالي.

حديث بوتين يأتي مع دعوة موسكو كييف وحلف الناتو إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى التصعيد في دونباس.. كما يتزامن أيضًا مع إعلان الخارجية الروسية عشرةً من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم شهرًا لمغادرة روسيا.

-فما هي رسائلُ الخطوطِ الحمر التي تحدث عنها الرئيس الروسي؟ وكيف تفهم عند الجانب الغربي؟ ثم هل تنجح القمة المحتملة بين بوتين وبايدن في وضع حد لأتون التصعيد بين البلدين؟

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