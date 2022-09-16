بوتين يحذر كييف.. ردنا سيكون أكثر جدية

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلطات كييف برد حازم حال مواجهة روسيا تهديدا خطيرا..

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة منظمة شنغهاي في سمرقند، أن الاتحاد الأوروبي رفع القيود عن صادرات الأسمدة الروسية بينما أبقى الحظر على النقلِ والتأمينِ واستقبالِ السفن.. معتبرا أن أزمة الطاقة في أوروبا بدأت قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة في دونباس، داعيا أوروبا لتشغيل خط السيل الشمالي أثنان، معتبرا أن شركة غازبروم كانت وستظل توفر الغاز وتلتزم بالعقود.. إلى ذلك، شدد البيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي على عدم السماح بالتدخل في شؤون الدول بحجة مكافحة الإرهاب.. وأن العقوبات الاقتصادية الأحادية تزيد من وطأة الأزمة الغذائية في العالم.. بالتفاصيل.. نقرأ معا أبرز التصريحات والبيان الختامي لقمة منظمة شنغهاي

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