بوتين يحذر فنلندا.. الانضمام للناتو له عواقب

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفنلندي بأن تخلي هلسنكي عن سياسة الحياد العسكري سيكون خطأً، لأنه لا مخاطر تهدد أمنها.

كما أن هذه الخطوة قد تكون لها تداعيات سلبية على العلاقات الروسية ـ الفنلندية. أما الجانب الفنلندي فيقول إنه من حق كل دولة مستقلة تعزيز أمنها، وهذا هو ما تفعله فنلندا الآن. لكن هل فعلا ستعزز هذه الخطوة أمن فنلندا؟ يجيب نائب وزير الخارجية الروسي بأنها ستؤدي إلى عسكرة المنطقة، هذا إضافة إلى أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو سيجعل أراضيهما هدفاً محتملاً للجيش الروسي.

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