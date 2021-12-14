بوتين يحذر.. ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا يهدد روسيا

من موسكو إلى باريس، مواقف روسية يبعث بها الرئيس فلاديمير بوتين عقب مباحثات أجراها مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون انصبت على الأزمة الأوكرانية.

بوتين أكد أن ضخ أوكرانيا بالسلاح يمثل تهديدا لروسيا داعيًا لإطلاق مفاوضات مع الناتو تضمن عدم توسع الحلف شرقا، مشيرا إلى أن كييف تقوم عن قصد بتصعيد الأوضاع على خط التماس في دونباس.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوات تابعة لأسطولها تتابع تحركات فرقاطة حربية فرنسية في مياه البحر الأسود.

فكيف تفهم رسائل بوتين عند الجانب الغربي؟ وهل تتجه الأمور نحو التصعيد أم التهدئة؟

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