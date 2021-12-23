بوتين يحذر.. صواريخ الغرب على عتبة بيتنا وعليهم تقديم ضمانات أمنية لنا فورا
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جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض موسكو استمرار امتداد حلف الناتو شرقا مع تحذيره من عملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس، كما أكد بوتين خلال مؤتمره السنوي المطالب الروسية للغرب بتقديم ضمانات أمنية فورا ودون مماطلة. وفي وقت وصف الرئيس الروسي الرد الأمريكي على مبادرة بلاده بالإيجابي أعلنت واشنطن أنها مستعدة لإجراء مناقشات مع موسكو حول مقترحاتها الأمنية في يناير المقبل، مع التشديد على أن بعض الشروط غير مقبولة لديها
هل تساهم المحادثات المرتقبة في خفض التوتر بين الطرفين؟ وما الذي قد يعيق التوصل إلى توافقات؟ وكيف ستنعكس هذه التطورات على الوضع شرق أوكرانيا ؟
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