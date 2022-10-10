بوتين يحذر.. ردنا أقسى إن جددت كييف هجماتها

لم تَطل مدةُ الانتظار حتى أتى الردُ الروسي على العملية الإرهابية التي استهدفت فيها المخابراتُ الأوكرانية جسرَ القرم ذا الأهمية الاستراتيجية والرمزيةِ الكبيرة بالنسبة لموسكو..

فالصواريخُ الروسية عاليةُ الدقة وبعيدةُ المدى دمرت أو استهدفت مواقعَ القيادة العسكرية وأنظمةَ الاتصالات والطاقة في أوكرانيا وتم تحقيقُ الأهدافِ الموضوعة من الهجوم، ليخُرجَ بعدها الرئيسُ الروسي فلاديمير بوتين برسائلَ تحذيريةٍ لكييف بأن الرد سيكون قاسيا حال تكرارِ الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية.

- فهل أتى الردُ مناسبا ومتناسبا مع خطوات كييف التصعيدية؟

- ماذا عن تهديداتِ القادة الأوكران بالانتقام وكيف ستستجيب الدولُ الأوربية التي طالبها الرئيس الأوكراني بالرد على روسيا؟

- وما هو شكلُ الخطوة التصعيدية القادمة في حال حدوثها بالنظر إلى القرار الروسي البيلاروسي الأخير بنشر قوة عسكرية مشتركة على حدود أوكرانيا؟

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