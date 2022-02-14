بوتين يحذر.. تمدد الناتو شرقا قرب حدود روسيا عملية خطرة للغاية

بحذر شديد تتعامل القيادة الروسية مع الرد الأميركي على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية. عميد الديبلوماسية الروسية أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن رد واشنطن على طلب موسكو تفسير مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة كان سلبيا. لكن جانباً من الردود الأميركية تضمن نقاطاً إيجابية، يقول على ضوئها سيرغي لافروف إن فرصة الحوار لا تزال قائمة. فتح هذا الموقف كوة في جدار الأزمة التي عملت الولايات المتحدة على النفخ في نارها على مدى الأيام الماضية، وأشاعت سيناريوهات يتضح مع كل لحظة زيفها. الآن يفترض أن يبدأ الحوار، على ضوء الخطوط الحمراء التي رسمتها موسكو بشأن تمدد الناتو نحوها. فما السيناريوهات المتوقعة، وما فرص الحوار السياسي، وما البديل عن هذا النهج؟

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