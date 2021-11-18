بوتين يحذر.. تحرك الناتو في البحر الأسود تجاوز للخطوط الحمراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع موسع لأعضاء وزارة الخارجية الروسية أن بلاده تعتزم مواصلة الدفاع بحزم عن المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة

متطرقا الى علاقات روسيا مع الغرب وآفاق التعاون مع حلف النيتو الذي يسلح اوكرانيا ويفاقم الأوضاع في الدونباس ويجري تدريبات قرب الحدود الروسية.

كما قال إن العلاقة بين موسكو وبكين باتت تقلق الغرب الذي يسعى لدق إسفين بين البلدين معتبرا أن روسيا دولة محبة للسلام وستشارك في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والفقر وعدم المساواة.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية لروسيا قد يتم تقديمه في أوائل عام اثنين وعشرين معتبرا محاولات الغرب فرض رؤيته للنظام على بقية العالم غير مجدية..

فما هو الثابت والمتغير في سياسة روسيا الخارجية؟

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