بوتين يحذر الناتو وواشنطن.. لا تفاوض على المصالح بأي حوار

"روسيا منفتحة على الحوار مع الغرب ولكن مصالحها وأمنها غير قابل للتفاوض"..

موقف أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كاشفا عن أن دعوات روسيا لبناء نظام من الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة من شأنه أن يحمي جميع البلدان بشكل موثوق لا تزال دون إجابة.

على المقلب الآخر، تتكشف تفاصيل حزمة العقوبات وهي الأولى بعد المئة التي تتلقاها روسيا، ويعطي الامريكيون مواعيد جديدة لغزو روسي وشيك، ودونيتسك تحذر من هجوم أوكراني وشيك.

فهل لا تزال فرص الحوار قائمة وسط كل هذا التصعيد؟

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